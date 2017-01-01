Бытовая техника от мировых лидеров: купить в компании «Гравитех»

Приобретение надежной, функциональной, эстетически привлекательной бытовой техники — процесс, на который уходит немало времени. Сэкономить драгоценный ресурс поможет покупка в интернет-магазине «Гравитех» в Минске. Команда профессионалов уже отобрала для покупателей лучшие модели бытовой техники для кухни, ванной и всего дома от известных производителей.

Работа с мировыми лидерами: что предлагает белорусский интернет-магазин?

Компания «Гравитех» является официальным представителем европейских брендов Liebher, AEG, Electrolux, Zanussi, Gorenje, Kuppersberg, Korting, Best. В электронном каталоге можно подобрать любую технику, выпущенную под этими марками. Вся продукция сертифицирована и поставляется с сопутствующей документацией. Обратиться за технической поддержкой можно в сервисные центры компании, расположенные в Минске и других городах. Воплотить мечту и заполнить квартиру или дом качественной аппаратурой поможет интернет-магазин бытовой техники gravitech.by, где можно подобрать:

блендеры, варочные панели, винные шкафы;

комбайны, вытяжки, кофеварки, мультиварки;

микроволновые печи и посудомоечные машины;

кондиционеры, водонагреватели;

очистители, увлажнители воздуха;

пылесосы, паровые швабры;

машины для стирки и сушки белья;

миксеры, хлебопечки;

холодильники и плиты.

Каждая хозяйка знает, что чистота постиранных вещей, вкус приготовленной пищи, качество уборки в квартире зависят от бытовой техники. Консультанты интернет-магазина помогут выбрать оборудование для дома, кухни, ванной комнаты в соответствии с пожеланиями к ценам, размерам, характеристикам и другим критериям товаров. К примеру, в ассортименте представлены самые популярные модели немецких холодильников Liebher по стоимости от 1500 до 3600 белорусских рублей. Обширный разброс цен — залог успешного сотрудничества с покупателями.

Официальный дилер именитых брендов бытовой техники «Гравитех» осуществляет ее доставку по всей стране и предоставляет возможность самовывоза, оплаты удобными способами. Всегда можно найти интересные спецпредложения и заказать оборудование по низкой стоимости, приобрести технику в кредит на оптимальных условиях. Одно из главных преимуществ белорусского интернет-магазина — длительное партнерство с мировыми производителями надежной аппаратуры бытового назначения. Это гарантия качества и отсутствие больших наценок.