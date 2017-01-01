Как выбрать брокера бинарных опционов

Торговля бинарными опционами уже давно стала достаточно популярным занятием среди трейдеров. Работать с таким типом контракта если не проще, но менее энергозатратно, чем с Форексом - трейдеру не нужно переживать, что цена валютной пары изменится, остается только сделать правильный прогноз… Но прежде, чем заниматься торговлей, нужно выбрать надежного брокера! Начать можно с изучения отзывов о компании – к примеру, о брокере Бинариум можно прочесть на сайте ratingfx.ru.



Обратите внимание на торговые условия

Не пытайтесь отыскать идеального брокера - таких попросту нет, и хотя бы в чем-то бинарная компания будет уступать конкурентам. Для начала выберите подходящие именно вам торговые условия - если вы новичок, то подбирайте компании с минимальным стартовым депозитом и различными возможностями вывода средств. Кроме того, следите за комиссиями - у лучших брокеров они или очень низкие, или отсутствуют вовсе.



Техническая поддержка

Идеальным будет тот вариант, при котором трейдер может обратиться в компанию в любое время суток, чтобы задать интересующий вопрос. Не игнорируйте этот пункт при выборе брокерской компании - даже если вы хорошо изучите основы работы с опционами и научитесь точно проводить технический анализ, у вас всегда может зависнуть сделка или не выполниться ордер. Именно для таких случаев и существует техническая поддержка брокеров.



Удобный интерфейс брокера

Выбирайте себе брокера с такой платформой, которая будет вам понятна интуитивно и не вызовет лишних вопросов. Терминал должен быть удобным - так, к примеру, у некоторых современных брокеров цены на базовые активы отображаются в реальном времени и непосредственно на рабочей странице - так трейдер всегда может следить за изменениями на рынке.



Обучение и аналитика

Наличие этих двух пунктов не только облегчит вашу работу, но и поможет отличить надежного брокера от мошенника (мошенники не предлагают дополнительную информацию для работы). Вы новичок? Начните с образовательных курсов или прочтения статей! Уже торгуете? Читайте аналитику прямо на сайте своего брокера!



При выборе брокера-партнера пытайтесь в первую очередь руководствоваться собственными предпочтениями в работе: вам должно быть удобно и понятно работать с ним. И не забудьте прочесть отзывы о выбранной вами компании – так, например, вы можете прочеть отзывы о компании Бинариум.