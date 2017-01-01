Рейтинги Форекс-брокеров — в чем их польза?

Рейтинги Форекс-брокеров сейчас пользуются высокой популярностью среди трейдеров различного уровня подготовки. Один из наиболее надежных и доверительных интернет-ресурсов — это ForexUp. Здесь трейдеры могут узнать последние новости брокеров и изучить рейтинги брокеров бинарных опционов и Форекс-брокеров.



Рейтинговые таблицы важно уметь правильно понимать и изучать, ведь использование полученной информации по назначению однозначно будет способствовать увеличению прибыли благодаря выбору для торговли лучшей из компаний. С рейтингами необходимо работать как начинающим трейдерам, так и профессионалам. Благодаря сравнительным таблицам можно не просто познакомиться с лучшими брокерами, но, используя определенные фильтры, выделить брокеров, имеющих необходимые конкретному трейдеру критерии.



В первую очередь при выборе компании для долгосрочного сотрудничества следует изучить следующие критерии:

условия торговли, где стоит обратить внимание на размер и вид спреда, наличие надежной торговой платформы, размер лота и минимальный размер депозита;

отзывы в сети интернет.

Выделив для себя нескольких брокеров, которые больше всего прельщают своими условиями, стоит направить все внимание на изучение их надежности. Со стопроцентной гарантией этого сделать невозможно, но есть определенный перечень критериев, которые в этом помогут:

год создания и время работы на Форекс;

регулирование брокера. Сейчас имеется ряд европейских и международных регуляторов, которые осуществляют контроль за прозрачностью механизмов работы брокерских компаний и качеством предлагаемых ими услуг. Более того, такие организации в случае возникновения спорных ситуаций помогут трейдеру добиться справедливого решения.

В настоящее время торговля на Форекс очень популярна среди различных слоев населения, и именно поэтому фиксируется рост конкуренции в данной сфере. На сайте ForexUP постоянно обновляется информация о брокерах, тем более что в настоящее время отмечается тенденция агрессивного выхода на финансовые рынки молодых брокеров, которые презентуют «инновационные технологии» в сфере Форекс. Следовательно, рейтинги полезно просматривать не только новичкам для выбора надежной компании, но и профессиональным трейдерам для того, чтобы быть в курсе последних новостей в Форекс-среде, своевременно узнавать о прогрессивных технологиях, которые делают работу трейдера еще более продуктивной и простой.