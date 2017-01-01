Как выбрать маршрутизатор для офиса?

У маршрутизатора есть одна главная цель – создание определённой локальной сети, в которой будет присутствовать возможность передавать данные и пользоваться Интернетом. Специалисты компании ООО «Ителсис-Бел» помогут вам определиться с выбором маршрутизатора для офиса или домашней сети, который будет с лёгкостью справляться с поставленными перед ним задачами.

Основные параметры выбора маршрутизатора

Понять, какой же маршрутизатор вам необходим можно чётко понимая основные задачи, а также структуру своей локальной сети. Определившись с этим, переходите к следующим характеристикам маршрутизатора.

1. Количество портов

Основной вопрос при выборе маршрутизатора – это необходимое вам количество портов. Этот показатель зависит от количества компьютеров, которое будет составлять локальную сеть, и степени сложности решаемых задач. Идеальным вариантом будет, если количество портов соответствует числу подключаемых компьютеров плюс несколько запасных портов. Последнее обстоятельство необходимо на случай, если какой-нибудь из портов выйдет из строя для переподключения компьютера.

2. Скорость передачи данных

При выборе маршрутизатора отдельное место занимает следующий вопрос: какая же скорость обмена данными вам нужна. Скоростной режим современных маршрутизаторов – 100 Мбит/с и 1 Гбит/с. Первого будет вполне достаточно для скоростной сети дома или офиса, а второй идеально подойдёт для передачи больших объёмов данных.

3. Скорость WAN-порта

Скорость WAN-порта – это максимальная скорость доступного Интернет-подключения, которую может поддерживать маршрутизатор. Здесь стоит сделать маленькую ремарку: скорость Интернет соединения напрямую зависит от количества подключённых устройств, а также их активности. Следовательно, чем их больше, тем больше должна быть скорость Интернет-соединения для стабилизации.

4. Количество WAN-портов

С целью увеличения скорости Интернета или как возможность иметь дополнительное резервное подключение, тем самым подключив несколько провайдеров, в более дорогих моделях в промышленных маршрутизаторах несколько WAN-портов

5. Динамический IP

Данная характеристика маршрутизатора позволяет ему самостоятельно назначать IP-адреса для компьютеров. Таким образом, отпадает необходимость ввода настроек для создания локальной сети, роутер сам не только обнаружит компьютер, а также идентифицирует его.

6. Firewall

По мнению специалистов ООО «Ителсис-Бел» следующая функция просто на просто необходима. Firewall или же встроенный брандмауэр защищает локальную сеть от всяческих Интернет атак.

7. Объем оперативной памяти

Здесь стоит помнить одну простую закономерность: чем больше оперативной памяти у вашего маршрутизатора, тем у него больше возможностей. Это значит, если вам нужен мощный промышленный маршрутизатор, то проверьте объём его оперативной памяти, чем она больше, тем с большим количеством данных маршрутизатор будет справляться.

8. Web-интерфейс

При выборе маршрутизатора обратите внимание, как проводится его настройка. Желательно, чтобы его настройка проводилась через Web-интерфейс – специальный сайт, где собраны и структурированы все настройки роутера.