Повреждение грузов при контейнерных перевозках

Общепринятым является мнение, что контейнеры и средства блокировки грузов надежно защищают практически от любых неприятных неожиданностей при транспортировке. Это в целом соответствует действительности. Но, естественно, случаются и форс-мажорные обстоятельства, иногда вмешивается пресловутый человеческий фактор… И тогда во время транспортировочного процесса случаются повреждения грузов.

В общем случае все проблемы, случающиеся с товарами в пути следованиях их от отправителя к получателю, бывают связаны:

с внешним воздействием на них; с их спецификой.

Некоторые из нарушений, которые происходят при транспортировке, погрузке, разгрузке контейнерных емкостей, считаются некритичными, однако, как свидетельствует практика, могут иметь более чем печальные последствия. К таковым относят:

неисправности оборудования, посредством которого осуществляют погрузку и разгрузку;

неаккуратную работу персонала, обслуживающего груз (оператора крана и т.п.);

износ замков – либо недосмотр при их закрытии, – что может привести к несанкционированному открытию контейнерной емкости и пр.

Наиболее распространенными причинами повреждений грузов в контейнерах являются:

неудовлетворительное состояние самой контейнерной тары; погодные условия; несоблюдение правил креплений контейнеров на морском судне, железнодорожной платформе и т. п.

Что касается специфики грузов, то в этом случае в числе причин повреждений грузов следует назвать:

отсутствие достаточной информации о чувствительности, хрупкости тех или иных объектов и, как следствие, их нежелательная взаимная комплектация;

несоблюдение правил разделения грузов, относящихся к разным классам опасности;

нарушение правил поддержания особых условий транспортировки (например, определенной температуры).

Некоторые из факторов способны привести и вовсе к необратимым последствиям. Так, при морских контейнерных перевозках разрушительное действие может оказать морская соленая вода, которая при попадании на борт грузового судна рискует повредить содержимое контейнерной тары, заливая борт судна и попадая в морской контейнер или подмачивая нижний их ярус в результате стекания на дно трюма.

Очень важным аспектом является правильность и качество крепления грузовых мест внутри контейнерной емкости, а также самого контейнера к основанию https://namas-m.by/kreplenie. При несоблюдении требований к креплениям повреждение может произойти:

в результате перемещения груза внутри контейнера (в этом случае повредиться может как сам груз, так и элементы внутренней конструкции контейнера, если предмет очень тяжелый); вследствие качки (вибрации и т.п.) контейнера.

Относительно правил безопасного крепежа грузовых мест внутри контейнерной тары и крепления самой тары, применяемых с целью предотвращения повреждения грузов при контейнерных перевозках, имеется свод положений (в частности, конвенций), которые регулируют эти процессы.