Повреждение грузов при контейнерных перевозках

Общепринятым является мнение, что контейнеры и средства блокировки грузов надежно защищают практически от любых неприятных неожиданностей при транспортировке. Это в целом соответствует действительности. Но, естественно, случаются и форс-мажорные обстоятельства, иногда вмешивается пресловутый человеческий фактор… И тогда во время транспортировочного процесса случаются повреждения грузов.
В общем случае все проблемы, случающиеся с товарами в пути следованиях их от отправителя к получателю, бывают связаны:
Некоторые из нарушений, которые происходят при транспортировке, погрузке, разгрузке контейнерных емкостей, считаются некритичными, однако, как свидетельствует практика, могут иметь более чем печальные последствия. К таковым относят:
Наиболее распространенными причинами повреждений грузов в контейнерах являются:
Что касается специфики грузов, то в этом случае в числе причин повреждений грузов следует назвать:
Некоторые из факторов способны привести и вовсе к необратимым последствиям. Так, при морских контейнерных перевозках разрушительное действие может оказать морская соленая вода, которая при попадании на борт грузового судна рискует повредить содержимое контейнерной тары, заливая борт судна и попадая в морской контейнер или подмачивая нижний их ярус в результате стекания на дно трюма.
Очень важным аспектом является правильность и качество крепления грузовых мест внутри контейнерной емкости, а также самого контейнера к основанию https://namas-m.by/kreplenie. При несоблюдении требований к креплениям повреждение может произойти:
Относительно правил безопасного крепежа грузовых мест внутри контейнерной тары и крепления самой тары, применяемых с целью предотвращения повреждения грузов при контейнерных перевозках, имеется свод положений (в частности, конвенций), которые регулируют эти процессы.