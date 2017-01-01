Портативные колонки для мобильных гаджетов в Ipodroom

На прилавках появились портативные колонки от компании JBL и многих известных производителей аудиотехники, которые долго работают без подзарядки и транслируют звук с мобильных гаджетов через беспроводную связь. Если раскрыть упаковку, то сразу удивляют миниатюрные размеры устройства: в среднем габариты акустического девайса составляют около 250х110х50 см (подробнее здесь https://ipodrom.ua/gadzhety/audio/). Корпус покрыт металлической решеткой, за которой скрывается множество динамиков, так что колонку с полной уверенностью можно назвать компактной стереосистемой. В конструкции предусмотрен один активный subwoofer для глубоких басов, а за ним спрятаны пассивные и высокочастотные излучатели для объемного звучания. Есть модели колонок, в которых управление громкостью и настройками осуществляется через интерфейс смартфона, а у других — с помощью функциональных клавиш на задней стенке.

Портативный гаджет удивляет количеством возможностей, заложенных в нем разработчиками. Молодежь может использовать колонку для вечеринок и прослушивания музыки в любом удобном месте. Бизнесмены имеют возможность подключить специальную гарнитуру, чтобы гаджет превратился в средство для проведения настоящих пресс-конференций. Также колонка подходит для журналистов в качестве диктофона, чтобы удобней брать интервью у человека. Гибкое программного управление умеет переключать музыку на телефонный звонок, поэтому вы сможете поговорить с другом, отвечая в динамик, а потом снова запустить любимую песню. В некоторых моделях предусмотрен слот для SD-карты, что позволяет записать сборник нужных композиций на компьютере, а потом включить их в портативном гаджете (подробнее здесь https://ipodrom.ua).

Но главное в любом акустическом оборудовании, конечно, звук. Наличие басового динамика позволяет гаджету звучать объемно и сочно, что нетипично для многих портативных колонок. Обычно людям кажется, что миниатюрная акустика не лучше, чем примитивный хрипящий радиоприемник, но тут абсолютно другое качество звучания. Высокие частоты и фронтальные динамики в совокупности с мощным басом создают яркое впечатление. В софте предусмотрено множество полезных функций: к примеру, колонка сама настраивает эквалайзеры для чистоты звука или после установки таймера песня постепенно приглушается, если человек решил послушать музыку на ночь. Гаджет можно подключить к компьютеру, смартфону или планшету через специальное приложение.