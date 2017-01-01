Как оформить микрозайм на нужную сумму, не выходя из дома?

Рынок микрокредитования в странах СНГ растет с каждым годом. Многие люди пользуются услугами МФО, решая с их помощью срочные финансовые вопросы.

В чем клиенты МФО видят основные преимущества микрозаймов?

В СНГ микрокредитование начало развиваться лишь недавно, тогда как в США и развитых европейских странах этот сегмент уже давно пользуется популярностью. Обороты растут, условия меняются, но одно остается неизменным – получить займ можно максимально быстро, в том числе через интернет.

Например, клиентам доступны займы онлайн в Казахстане, принцип очень прост:

регистрируетесь на сайте микрофинансовой организации;

выбираете сумму и срок кредитования;

знакомитесь с офертой и подписываете договор.

Для подписи используется код, присланный в виде SMS-сообщения на ваш мобильный номер. Если система одобрит вашу заявку, вы получите заказанную сумму моментально, через 1-5 минут. Это действительно очень удобно, что во многом объясняет такой высокий спрос на услуги микрофинансовых организаций.

Деньги можно получить разными способами. Самый популярный вариант – это банковская карта (ее нужно привязать к вашему профилю). Другие способы: электронные кошельки, счет, наличными и т.д.

В Казахстане оформить займ в режиме онлайн можно на сайте компании Zing, это один из крупнейших игроков на рынке микрокредитования, предлагающий вполне приемлемые условия.

Микрозаймы – это удобный инструмент решения срочных вопросов

Да, МФО предлагают высокий процент, если сравнивать его с обычными банковскими кредитами, но клиент платит за скорость, минимальные требования и прочие преимущества. Вам не нужно собирать документы и уговаривать знакомых пойти поручителями по вашему займу. Микрокредитование – это возможность в короткие сроки решить экстренный финансовый вопрос, когда возникает острая необходимость в деньгах.

Практически все МФО предлагают клиентам очень удобную услугу – продление займа. Ее суть в том, что вы оплачиваете проценты по кредиту и продлеваете срок его возврата. Опция может выручить в тот момент, когда у заемщика не будет полной суммы для погашения задолженности.

К плюсам микрозаймов можно отнести то, что обычно проценты начисляются за фактические дни пользования деньгами, то есть если вы закроете заем раньше, то сможете сэкономить. Именно такие условия предлагает клиентам сервис Moneyveo, работающий на Украине. На сайте компании за 5 минут можно оформить небольшой кредит на нужную сумму, получив ее на карту или банковский счет.