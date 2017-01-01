Рулонные шторы в дизайне интерьера

Рулонная штора — полезный аксессуар для функционального оформления окна, который спасает жилое пространство от прямых солнечных лучей, когда хочется отдохнуть в тени, или закрывает обзор от чужих взглядов, особенно если речь об угловой квартире, хорошо просматриваемой с соседних домов. Как их правильно использовать в интерьере? Рольшторы в Минске предлагаются в большом количестве, поэтому среди сотен разновидностей легко найти текстиль с подходящей графикой: художественными образами и городскими пейзажами. А можно выбрать однотонный вариант с минималистичным рисунком, чтобы изделие было нейтральным по отношению к интерьеру и выполняло исключительно защитную функцию.

Рольшторы — прекрасная возможность единым полотном закрыть окно большой площади, при этом сэкономив на текстиле, так как при покупке ткани для обычных гардин придется заказывать материал с двух- или трехкратным запасом по ширине, чтобы образовались естественные складки для привлекательного внешнего вида. Если вас не устраивают классические портьеры, которые тяжело чистить и стирать, то повесьте обычную тюль, а для защиты от солнца за ней прикрепите рулонное полотно. Главное, чтобы цвет штор соответствовал тону окрашенных стен или рисунку обоев. Для этого можно ознакомиться на сайте со всеми предлагаемыми коллекциями. Рулонные шторы на электроуправлении просто незаменимы для высоких оконных проемов, так как толстые и длинные гардины человеку просто не сдвинуть. Вместо того, чтобы прилагать физические усилия, достаточно нажать на кнопку дистанционного управления. Пульты и автоматические приводы востребованы в двусветных гостиных, где шторы закрывают окна высотой в несколько этажей.

По структуре ткань может быть фактурной, полупрозрачной, светоотражающей и перфорированной. При монтаже рулонных штор придется выбрать, куда поставить барабан для сворачивания текстиля. Если внутрь окна, то особенности устройства коробки не дадут закрывать полотно впритык к откосам, поэтому через зазоры будет проникать свет. Можно вынести барабан на стену, но тогда ткань приобретают с запасом по три сантиметра с каждой стороны. Если вам захотелось повесить рольштору на нестандартное панорамное окно, то лучше сделать составную конструкцию вместо единой. При слишком большой ширине и высоте остекления понадобится полотно ткани, которое при скручивании будет с трудом помещаться в барабан, а сама конструкция прогнется под значительным весом текстильного рулона.

Источник: http://rolshtori-pro.by.