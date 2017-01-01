Купить билет на поезд в Беларуси онлайн: какие варианты предлагает Tickets?

Комфортный переезд на поезде — это удобно, выгодно и быстро. Многие путешественники, туристы, граждане, отправляющиеся в командировки, предпочитают использовать этот вид транспорта. Все омрачает лишь длительное ожидание своей очереди в кассах. Но задача быстро упростится, если купить ЖД билеты в Беларуси онлайн за несколько минут. Это оптимальный способ приобретения, который дает массу дополнительных возможностей.

Отличный выбор и уникальные сервисные услуги

Специально для путешественников предусмотрен просмотр расписания поездов, актуальных маршрутов и станций в режиме реального времени. Можно забронировать билет в электронном виде и обойтись без получения бумажного эквивалента. Допускается возврат денежных средств через специальный интернет-ресурс.

На сайте представлены билеты в разных междугородних направлениях по Беларуси. Можно выбрать поезд из Минска в Гродно или отправиться из столицы в Витебск, Брест, Гомель, другие города и обратно.

Как купить билет «БелЖД»?

На сайте легко заказать билет на поезд «Белорусской Железной Дороги». Для этого необходимо определиться с направлением, выбрав в специальной электронной форме пункты отправления и назначения, дату. Затем пользователь должен указать тип регистрации, сделать соответствующую пометку. Можно не получать билет на бланке строгой отчетности в кассе, если выбрать электронный вариант. Тогда для посадки потребуется распечатать купленный «пропуск» на обычном листе бумаги и предъявить перед посадкой в поезд вместе с удостоверением личности. Оплата осуществляется заблаговременно по карте, с банковского счета или через специальные терминалы.

Электронная регистрация реально упрощает процесс приобретения и демонстрации билета. Этот вариант не используется, если вам нужно предоставить проездной документ в бухгалтерию для возврата денежных средств. Тогда процедура слегка усложняется. Но метод покупки билетов онлайн все же остается единственным приемлемым, если вы не хотите тратить драгоценное время на очереди.

На интернет-портале tickets.by/gd нетрудно подобрать нужное направление и оформить поездку за полчаса. Отсутствие дополнительных комиссий, умеренные цены делают этот вариант выгодным и с финансовой точки зрения. Уникальное трэвел-агентство объединяет системы бронирования и удобные платежные шлюзы в единую систему.