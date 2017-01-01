Как самостоятельно пройти сертификацию по стандартам ISO?

Сертификат ИСО 9001 – документальное подтверждение выполнения компанией требований СМК, которые установлены в документации серии ISO 9001.

Для чего нужен сертификат соответствия?

Для выхода отечественной компании на мировой рынок или привлечения инвестиций из-за рубежа необходим сертификат ИСО 9001, причем у сертификационного центра должна быть аккредитация в международном центре (Buro Veritas Quality Int., США O.T.C., IQNET или LLOYD Register).

В основу стандарта ISO 9001 положены следующие принципы управления качеством: клиентоориентированность; лидерство; вовлечение всех сотрудников компании; подход на базе систем и процессов; постоянное стремление к усовершенствованию; решения принимаются на основе фактов; отношения с поставщиками должны быть взаимовыгодными.

Сертификация по ИСО 9001

Если вы озадачены вопросом: «Как организации пройти сертификацию ИСО 9001?», то стоит учесть, что в России функционируют аккредитационные центры по системе ISO 9000. Эти организации выдают сертификат соответствия ИСО 9001, производя процедуру аттестации по международным или отечественным стандартам. Если компания-изготовитель работает на рынке России или в СНГ, и подписаны договоренности о том, что сертификаты качества признаны в двустороннем порядке, то нет смысла проходить международную сертификацию, достаточно процедуры подтверждения соответствия СМК требованиям добровольной системы оценки ГОСТ Р или другой системы сертификации, признанной в России.

Этапы сертификации по ИСО 9001

Процесс сертификации включает:

1) Предварительную оценку для определения готовности СМК к сертификации, о которой можно прочитать тут. Эксперты производят оценку приверженности топ-менеджмента компании принципам управления, внутреннего аудита, проверяют документацию СМК, чтобы установить, соответствуют ли документы требованиям ИСО 9001.

2) Сертификационный аудит. После его прохождения СМК регистрируется в базе, а компания получает сертификат, который действителен в течение 3 лет.

3) Надзор за СМК производится не реже 1 раза за год до тех пор, пока действует сертификат качества. В ходе надзора сертификационный центр производит оценку результативности СМК.

4) Ресертификация СМК (в т. ч. проверка ее результативности за период действия сертификата, анализ изменений, внесенных в документацию, и проверка соответствия ее деятельности стандарту). По результатам компания получает новый сертификат.

Стандарты помогают в создании и развитии собственной структуры управления на производстве, которые бы соответствовали международным требованиям. Их можно внедрять и в крупной корпорации и в маленькой фирме, вне зависимости от сферы деятельности, они универсальны.

Материал предоставлен всероссийским центром сертификации ЛСМ: https://certification-portal.ru