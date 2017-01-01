Вода Протера

Все знают, что без воды человек не может прожить. В день многие врачи, диетологи и просто знатоки, рекомендуют выпивать по 2 литра воды. Вода это не только природный источник, но и отличный помощник вам, вашему организму и телу. Вода помогает худеть, избавиться от лишнего и просто выглядеть намного лучше!

Если вы хотите жить долго, не болеть, то в первую очередь, стоит обратить внимание на свое пищевое поведение и на то, сколько воды вы пьете! Стакан воды за полчаса до приема пищи и после – это залог отличной фигуры. Также воду просто обязательно нужно пить натощак – один или два стакана, можно с лимоном. Так вы «заведете» свой организм после сна. И целый день вам обеспечение на позитиве и приподнятом настроении.