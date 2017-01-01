Все знают, что без воды человек не может прожить. В день многие врачи, диетологи и просто знатоки, рекомендуют выпивать по 2 литра воды. Вода это не только природный источник, но и отличный помощник вам, вашему организму и телу. Вода помогает худеть, избавиться от лишнего и просто выглядеть намного лучше!
Если вы хотите жить долго, не болеть, то в первую очередь, стоит обратить внимание на свое пищевое поведение и на то, сколько воды вы пьете! Стакан воды за полчаса до приема пищи и после – это залог отличной фигуры. Также воду просто обязательно нужно пить натощак – один или два стакана, можно с лимоном. Так вы «заведете» свой организм после сна. И целый день вам обеспечение на позитиве и приподнятом настроении.
Далее встает вопрос, какую пить воду? Некоторые до сих предпочитают пить воду из под крана. Кто-то пользуется фильтрами. Но многие уже знают, что лучше лучше пить качественную воду. Такую, как например, Протера. Вода Протера http://www.protera.by/eshop/voda/protera_layt_18_9l/ это вода которая придется вам по вкусу: нет неприятного запаха, никаких примесей, осадка и прочего. Читая, вкусная, а главное – такая полезная. Пейте воду! Будьте здоровы!
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