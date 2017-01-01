Купить behringer b112d

Для тех, кто любит музыку, кто ей живет работает, то знает, насколько важны различные музыкальные инструменты и другие приспособления. И каждый хочет, чтобы все эти гаджеты работали на все вести процентов! Так и с новинкой для вас - behringer b112d – это активная акустическая система, которая дает огромную выходную мощность и отличный звук за такую низкую цену.

Отличный дизайн, много предусмотренных деталей, которые «облегчают» работу, а также много «фишек» - это и еще многое другое, что говорит только о том, что надо брать!

Одной из уникальных особенностей, встречающейся только на акустических системах Behringer, является специализированный порт UltraLink, расположенный на задней панели. Такой позволит вам напрямую подключить любой приемник из UltraLink беспроводной системы во встроенный усилитель, который предоставляет два канала уже откалиброванных и готовых к работе. Если в вашей работе с музыкой вам нужен микрофон, то behringer b112d быть в вашем арсенале.

Создавайте музыку, творите музыку, живите музыкой!