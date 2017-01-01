Черногория или Испания: куда отправиться на отдых

Туристическая инфраструктура Испании и Черногории стремительно развиваются в последние несколько лет. Это не могло не сказаться на популярности курортных направлений среди жителей Европы, стран СНГ и Беларуси в частности. Роскошные пляжи, огромный выбор отелей разной ценовой категории с традиционно качественным сервисом, удивительная природа и ласковое море – все это делает Испанию и Черногорию такими похожими, но такими разными. А вы уже решили, куда отправитесь в ближайший отпуск?

3 плюса в пользу поездки в Черногорию

На сегодняшний день гражданам Беларуси не нужно тратить время и средства на оформление визы в Черногорию. Но это – далеко не все, что делает туры в Черногорию настолько привлекательным для белорусских туристов:

Отличные пляжи. Черногория – Средиземноморский курорт, берега которого омываются Адриатическим морем. В большей части пляжи усыпаны мелкой галькой. Пейзажи вокруг представляют собой величественные скалистые горы, обилие зелени и цветов. Насыщенные экскурсионные программы. Экскурсии по Черногории позволяют познакомиться со старинными городами, древними крепостями и монастырями. Страна найдет, чем удивить и поклонников пешего туризма по природе, и любителей активного отдыха. Горнолыжные трассы, конные прогулки, рафтинг и рыбная ловля – скучать не придется ни одному члену семьи. Удивительная кухня. Черногорский копченый пршут славится на весь мир, а настоящие любители этой страны точно знают, что не забрать с собой из путешествия пару бутылочек сухого вина Вранац или Крстач – настоящее преступление. Познакомиться с местной кухней можно в любом из множества ресторанов. Порции достаточно большие, в то время как цена приятно низкая.

Сэкономить на отдыхе без дискомфорта можно, обратив внимание на автобусные туры в Черногорию без ночных переездов от компании Внешинтурист. Они позволяют попасть в страну всего за сутки, даже в условиях ограниченного бюджета.

Чем «отвечает» Испания?

Испания ничуть не уступает «соседке», встречая гостей из Беларуси солнечной погодой, теплым морем и атмосферой вечного лета. Удивительным образом эта страна влюбляет в себя туристов с самыми разными пристрастиями и интересами.

Знакомство с уникальной архитектурой, природными достопримечательностями и памятниками культуры – уникальная возможность для тех, кто хочет расширить кругозор. Отдельного внимания заслуживает прогулка по местам жизни и творчества выдающихся испанцев – Гауди, Дали, Пикассо, Моне и другими. Летом гостей ждут шикарные песчаные пляжи, а зимой – современные горнолыжные трассы. Не останутся без сюрпризов и поклонники SPA-туризма. Испания славится центрами талассотерапии и уникальными программами оздоровления.

Отдых в Испании из Минска будет интересен и взрослым людям, и молодежи, и влюбленным парам. Насыщенная ночная жизнь выгодно отличает Испанию от других курортных направлений. Ознакомившись с доступными турами от Внешинтурист можно найти оптимальный вариант поездки со второй половиной или в компании друзей.

Просто выберите тот маршрут, который открывает больше преимуществ в предстоящей поездке, и наслаждайтесь знакомством с лучшими курортами мира!