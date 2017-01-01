Как я прекрасно отдохнул в частном секторе Судака с помощью сайта ТВИЛ

В последние годы у меня не было отпуска из-за занятости на работе. В этом году начальство «смилостивилось», я задумался над тем, как провести отпускной период. Варианты с дачей и поездками в область я отмёл, мне хотелось чего-то более интересного. Пообщавшись с друзьями, посещавшими в прошлом году Крымский полуостров, я принял решение съездить в Крым. В особенности тепло они рассказывали про Судак, который называли, как «райское место».

Будучи человеком обстоятельным, собираясь в путешествие, я стараюсь заранее решать все задачи. Билеты купил сразу, когда узнал, на какое время приходится отпуск. Я знаю, что это позволяет добиться определённой экономии. Если покупать билеты за два месяца перед отпуском, то можно сэкономить немалую сумму. Помимо покупки билетов, я решил вопрос бронирования жилья загодя. Для этого использовал специализированный интернет-сервис Tvil. Здесь в большом объёме представлен частный сектор Судака, отели, гостевые дома.

Система бронирования на сайте

Чтобы заказать жильё, используя ресурс ТВИЛ, не надо быть профессионалом в сфере Интернета. На сайте множество:

фотографий;



информации о курортном жилье.

Навигация тут элементарная, с ней разберётся каждый. Просто указываете дни, которые планируете проводить на курорте, тип жилья, интересующий вас, количество мест. На экране появляется большое количество вариантов, из которых можно выбрать самый оптимальный.

Мне много полезного рассказали друзья о Судаке, поэтому я выбирал жильё, основываясь на их советах. Говорили, что городок небольшой, до моря тут везде недалеко. Лучше бронировать отель подальше от Кипарисовой аллеи. Это местный «Бродвей», где кипит ночная жизнь. Тут играет громкая музыка, повсюду работают дискотеки, караоке и т. п. Учитывая это, я решил остановиться в гостевом доме, расположенном в районе горы Фирейной. Это уютный отель на три номера. По фотографиям можно сделать вывод о том, что это комфортное место, оборудованное всем необходимым. Процедура бронирования однокомнатного номера через сайт заняла полчаса.

Незабываемый отдых

Две недели в Судаке были незабываемыми! Это великолепный курорт, где есть всё для прекрасного отдыха. Жильё полностью соответствует тому, что было на http://tvil.ru/city/sudak/hotelrooms/. В зелёном дворике можно было душевно посидеть вечером, попивая местное молодое вино, вкушая самые сладкие персики. Пешком до моря — примерно двадцать минут. Благодарю хозяев за предоставленные условия. Всё было супер! Мечтаю приехать в этот удивительный город на следующий год!

Автор: Левченко Максим