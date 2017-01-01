Тюбинг купить

Зима не за горами, и родители а также их дети уже во всю готовятся ко встрече с ней, а также снегом! И конечно, какой снег без катания на санках. Но санки это уже не те ощущения. Не то, что кататься на тюбинге!

Тюбинг — в переводе с английского языка означает катание на надувных санках по снегу и по воде. В разговорной речи также встречаются следующие названия: ватрушка, надувные санки, бублики, пончики, сноутюбинг и др. Катание на ватрушках - тюбингах приобрело всё большую популярность для детей и взрослых в Беларуси.

Тюбинг, надувные санки ватрушки представляет собой надувную круглую автомобильную камеру в чехле из ПВХ с усиленным дном и ручками. Чехол для камеры делается из прочного ПВХ материала, а различные участки, испытывающие большие нагрузки, дополнительно усиливают капроновой лентой.