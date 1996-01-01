Команда 21.by против войны!

🇧🇾 ДОРОГИЕ БЕЛОРУСЫ! 🇧🇾

🇺🇦 Украина – миролюбивая страна, которая желает процветания и развития себе и своим соседям. Украинский народ никогда не проявлял агрессивных действий и не угрожал другим странам. Украина действительно желает быть независимой и демократической страной. Поэтому Россия не заставила и не заставит гордый украинский народ отказаться от своих ценностей и убеждений.

24 февраля все украинцы как один стали на защиту своей родины (на востоке, на западе, на севере, на юге). Амбициозные планы Кремля захватить Украину на протяжении нескольких дней были разрушены до основания украинцами. Украинцы не хотят никого убивать, но будут жестко и бескомпромиссно защищать свою землю так, как это сделали бы граждане любой другой страны.

За 8 дней войны Россия понесла колоссальные потери (9000 военных). Они погибли, потому что Путин обманул их и всю Россию. В связи с этим, Путин начинает понимать, что у него заканчиваются солдаты и техника, а самое главное, русские подразделения целиком отказываются принимать участие в этом фарсе. Поэтому Кремлёвский психопат пытается втянуть белорусские войска и белорусский народ в заранее проигранную войну (по своей глупости Россия ежедневно тратит около 20 млрд $. А разве Беларусь обладает такими же ресурсами?). Путину надо белорусское пушечное мясо для войны с украинским народом.

В свою очередь, Беларусь получит горы трупов. Белорусские матери не дождутся своих сыновей, жены – своих мужей, дети – своих отцов...

Украину поддерживает весь цивилизованный мир, а Путина только такие же неадекватные диктаторы, как он.

Поэтому Украина победит, за Украиной правда!

Слава Україні! Жыве́ Белару́сь!